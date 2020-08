Ballando con le Stelle, Natalia Titova: “Perché ho abbandonato Milly”. A pochi giorni dalla ripartenza del programma, l’ex ballerina furiosa ha confessato tutto

Natalia Titova rompe il silenzio su Ballando con le Stelle. Ha smentito quanto riportato di recente dal settimanale Nuovo, al quale lei stessa ha rilasciato un’intervista. Le sue dichiarazioni sono state fraintese, ha approfittato per chiarire e per specificare il motivo per cui ha “tradito” Milly Carlucci con Maria De Filippi. Natalia infatti è diventata professoressa nella scuola di Maria ed è stata riconfermata anche per il prossimo anno.

Ballando con le Stelle, Natalia Titova rompe il silenzio sul suo abbandono

Nuovo ha riportato una frase virgolettata di Natalia, in cui si legge che lei stessa ha dovuto interrompere il suo percorso a Ballando per motivi di salute. E no, le cose non stanno così, infatti ha sottolineato che sta benissimo e che la conclusione del suo cammino a Ballando è avvenuta per la convinzione di aver dato tutto al programma. Non avrebbe dunque potuto fare di meglio. Una scelta che ha preso anche per il grande rispetto che ha per la trasmissione e per la sua conduttrice Milly.

“Ho lasciato Ballando a malincuore perché ero convinta che non avrei potuto fare di meglio di quello che avevo fatto. Ho fatto quella scelta unicamente per il grande rispetto che ho per il programma e per Milly, non per una questione di salute” si legge sotto al post che ha pubblicato su Instagram.