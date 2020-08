Il Covid non ferma Elisa, che si divide tra il relax in famiglia e la musica. Il 2 settembre 2020 la cantante triestina prenderà parte ad un grande evento.

La cantante Elisa annuncia la sua presenza ai Seat Music Awards. Il prossimo 2 settembre ci sarà anche lei all’evento canoro che avrà luogo a Verona, nella celebre Arena. Purtroppo la situazione legata alla epidemia da Covid ancora in corso nel nostro Paese e non solo non contemplerà la presenza del pubblico sugli spalti.

Come ormai da diverso tempo a questa parte. Ma questo non ferma la musica e neppure Elisa, tenace e combattente da sempre. E con i suoi testi che accompagnano molto spesso a tanta dolcezza anche altrettanta determinazione. La triestina, classe 1977, nel frattempo mostra sul suo profilo personale Instagram delle bellissime immagini in cui lei si fa ritrarre in piscina. Ed in sua compagnia c’è anche la figlia, Emma Cecile Rigonat, avuta nel 2009 da suo marito Andrea. Nel 2013 è invece venuto al mondo anche il piccolo Sebastian.

Elisa, il bagno in piscina con la figlia scatena l’entusiasmo di tutti

I messaggi rivolti loro dagli ammiratori della cantante originaria di Trieste sono tanti. E sono tutti improntati alle carinerie ed all’entusiasmo. La giovanissima Cecile sta crescendo molto bene, bella come sua mamma e con tanto entusiasmo. Che è lo stesso stato d’animo che la cantante professa nei suoi testi da anni.

