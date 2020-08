Alba Parietti critica Flavio Briatore: la risposta dell’imprenditore

Alba Parietti, in questi giorni concitati, ha puntato il dito contro il comportamento di Flavio Briatore. L’imprenditore ha deciso di rispondere.

Flavio Briatore è uno degli imprenditori italiani più conosciuti e famosi. Il nativo di Verzuolo ha raggiunto la popolarità grazie al suo ruolo di Team Manager in Formula 1, prima con la Benetton e poi con la Renault. Flavio ha anche un locale in Sardegna, il Billionaire. In questi giorni, la discoteca di Porto Cervo è finita nel mirino della critica. Proprio lì, infatti, è scoppiato uno dei più temuti focolai di conoronavirus. Anche Flavio Briatore ha contratto il Covid-19 ed è stato ricoverato in ospedale. Il classe 1950 ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando anche della critica ricevuta da Alba Parietti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Briatore positivo al Covid. Un assessore del PD: “E’ giustizia divina”

Flavio Briatore risponde ad Alba Parietti

Alba Parietti, qualche giorno fa, ha criticato Flavio Briatore. La showgirl usò parole molto forti. “Flavio è un mio caro amico, ma stavolta ha commesso un errore: la salute viene prima del business. In questa estate strana bisognava agire con il massimo della prudenza”, disse la torinese. Briatore, nella giornata odierna, è stato raggiunto direttamente da ‘La Stampa’. “Se ho letto della mia amica Alba? Lasciamo perdere. Però per come si sono sviluppati gli eventi è chiaro che sia una persona che è in enorme disgio, perché da persona intelligente quale sa perfettamente di non averla gestita bene“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Covid-19, Gianni Rezza: “Casi in aumento per la quarta settimana consecutiva”

Briatore nella giornata di domani verrà dimesso dal San Raffaele e dovrà fare un periodo di isolamento a casa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.