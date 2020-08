Perde il controllo della bici e si schianta contro un muro: bambino di 9 anni in coma

Un bambino di 9 anni è ricoverato in coma in ospedale, dove è arrivato in seguito ad un incidente in bicicletta ad Avellino nei pressi della sua abitazione.

Un bambino di 9 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli dopo un grave incidente, consumatosi nel pomeriggio di ieri ad Avellino. Stando ad una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in sella alla sua bicicletta nei pressi della sua abitazione, quando improvvisamente ha perso il controllo della bici e si è scontrato contro un muro. Un impatto fortuito per il bimbo che ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, allertati dai genitori del bambino, che hanno trasportato quest’ultimo in ospedale, dove ora si trova in coma ed in prognosi riservata.

Dramma ad Avellino, dove un bambino di soli 9 anni è stato vittima di un incidente in bicicletta nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 agosto. Il piccolo, stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, si trovava in bici nei pressi della sua abitazione quando si è scontrato contro un muro di cemento dopo aver perso il controllo della due ruote. I genitori, che si trovavano poco distanti, hanno soccorso il figlio ed hanno immediatamente contattato il 118.

Sul luogo dell’incidente si è precipitato in pochi minuti il personale medico che ha prestato le prime cure al bimbo e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino. Considerate le gravi condizioni del piccolo, i medici hanno disposto il trasferimento presso il Santobono di Napoli.

Ore di apprensione, dunque, per i familiari del piccolo che, stando a quanto riporta la redazione di Fanpage, sarebbe ricoverato in coma ed in prognosi riservata.

