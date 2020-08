Allerta alimentare, ritirata salsa di soia con frammenti di vetro

Il Ministero della Salute ha lanciato un’allerta alimentare nei confronti di alcune bottigliette di salsa di soia. Al loro interno potrebbero esserci schegge di vetro

Il Ministero della salute ha annunciato il ritiro dagli scaffali dei negozi della salsa di soia. L’avviso emesso parla di immediato richiamo dei prodotti per un possibile rischio per i consumatori dovuto ad un difetto avvenuto durante il confezionamento. Si tratta del rischio di frammenti di vetro presenti nella salsa.

Il richiamo riguarda alcuni lotti di salsa di soia prodotta in Olanda e venduta anche in Italia in piccole bottiglie di vetro. Si tratta della “Salsa di soia”, “Salsa di Soia meno 43% sale” e “Salsa di soia dolce” a marchio Suzi Wan confezionate in bottiglie di vetro da 125ml.

Il richiamo è stato lanciato direttamente dal produttore: la ditta Go-Tan B.V che opera nello stabilimento industriale di Kesteren, a Gelderland in Olanda.

L’appello è ai cittadini che sono chiamati a controllare se in casa hanno delle bottigliette di questa salsa che potrebbe contenere delle schegge di vetro. Chi l’avesse acquistata deve evitare di consumarla e può riportarla nel supermercato dove l’ha acquistata per un rimborso o un cambio merce.

Allerta alimentare, i lotti di salsa di soia interessati

L’avviso di richiamo dal marcato lanciato dal Ministero della Salute è datato 27 agosto ed è stato pubblicato ieri, 28 agosto, sul portale del Ministero nella sezione dedicata agli avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari.

I consumatori devono fare attenzione ad alcuni lotti nello specifico di salsa di soia che secondo il produttore sono interessati dal problema dei frammenti di vetro.

Per la Salsa di Soia sono quelli con termine minimo di conservazione compreso tra il 13 maggio 2022 e il 6 luglio 2022 codice Ean 4002359351105. Mentre per la Salsa di Soia -43% di sale, i lotti da attenzionare sono quelli con termine minimo di conservazione compreso tra il 23 giugno 2022 e il 5 luglio 2022 codice Ean 4002359005336.

Per la Salsa di soia dolce, infine, i lotti richiamai sono quelli con termine minimo di conservazione compreso tra il 18 maggio 2022 e il 7 luglio 2022 codice Ean 4002359361104.

