Federica Panicucci bellissima in bici, gambe chilometriche – FOTO

Federica Panicucci bellissima in bici, gambe chilometriche. La conduttrice Mediaset si sta godendo le vacanze a Forte dei Marmi insieme a Marco e i suoi figli

Federica Panicucci si sta godendo le vacanze insieme ai suoi figli e al suo compagno Marco Bacini. Si trovano precisamente a Forte dei Marmi, la meta turistica dei personaggi famosi, in particolar modo quest’anno che siamo stati attaccati da una pandemia globale e spostarsi sembra qualcosa di decisamente pericoloso da fare.

Federica Panicucci bellissima si gode le vacanze, Forte dei Marmi è la sua meta di quest’anno

Quest’anno pensavamo di non poter neanche andare al mare, dunque possiamo ritenerci già piuttosto fortunati se abbiamo la possibilità di uscire di casa, anche se con le dovute restrizioni del caso. Andare all’estero è pericoloso, la cosa migliore da fare quest’estate era restare nel nostro Paese, anche per aiutare il turismo italiano che ha vissuto un momento di forte crisi a causa della mancanza di turisti stranieri. In questo modo però abbiamo avuto modo di scoprire posti che non avevamo mai visto qui in Italia, città che avevamo sottovalutato e luoghi di vacanze che non hanno nulla da invidiare alle mete estere, anzi.

Federica infatti si sta godendo le vacanze a Forte dei Marmi con la sua meravigliosa famiglia. E anche lì è più bella che mai: sui social pioggia di likes per la conduttrice Mediaset che, nonostante abbia superato la soglia dei 50 anni, sembra ancora una ragazzina.