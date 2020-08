Tragedia nelle Marche dove un giovane 36enne è stato ritrovato morto in mare tra le Sirolo e Numana: cadavere rinvenuto dall’idroambulanza della Croce Rossa.

Doveva essere una giornata di mare all’insegna del relax e della spensieratezza per il giovane Emanuele Gualini, purtroppo il destino aveva in serbo per lui ben altri piani. Il giovane 36enne, psicologo di professione e musicista per passione, non è più tornato a riva dopo un bagno che era andato a fare con un amico. Il suo corpo è stato recuperato dall’idroambulanza della Croce Rossa Italiana.

Marche, giovane 36enne morto durante un bagno a mare

Si chiamava Emanuele Gualini, riporta la redazione de Le Cornache di Ancona, il giovane che nella giornata di ieri ha perso la vita tra Sirolo e Numana sulla costa Marchigiana. Il giovane, di 36 anni era laureato in psicologia e per passione suonava in una band i The Livermores.

Gualini, aveva deciso di trascorrere una tranquilla giornata. Tutto procedeva serenamente, fino a quando nel primo pomeriggio non avrebbe deciso di andare con un amico ad effettuare alcuni tuffi sulla spiaggia di Lavi. Dopo qualche minuto, infatti, di lui si sarebbero perse le tracce e sarebbe scattato l’allarme.

Stando a quanto riporta Le Cronache di Ancona, è possibile che il giovane sia stato sopraffatto dalla corrente, ieri impetuosa, sulla costa marchigiana. Il ragazzo potrebbe non essere più riuscito a risalire in superficie e si sarebbe inabissato.

A procedere con le operazioni di ricerca la Croce Rossa Italiana che tramite la sua idroambulanza avrebbe ritrovato Emanuele Gualini nei pressi de Le Due Sorelle. Le sue sarebbero state condizioni disperate tanto che il personale specializzato una volta giunto a riva avrebbe instancabilmente tentato di rianimarlo e prontamente chiamato l’eliambulanza di Numana. Purtroppo per il giovane, nonostante i tentavi di rianimazione non c’è stato nulla da fare.

A seguito dell’accaduto, sono sopraggiunte sui luoghi Carabinieri, Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza. Saranno i primi a condurre le indagini per comprendere cosa sia accaduto al ragazzo.

Secondo quanto riferisce Le Cronache di Ancona, sarà sentito l’amico con cui il giovane era andato a fare il bagno. Il ragazzo in evidente stato di choc alle prime domande degli inquirenti ha dato sì risposta, ma il suo stato non gli ha concesso comprensibilmente di essere dettagliato, pertanto verrà risentito. Al momento l’ipotesi più accreditata è che la vittima sia stata trascinata dalla corrente. Appresa la notizia gli amici hanno espresso il proprio cordoglio per la prematura scomparsa

Come un’improvvisa burrasca ci arriva la notizia che non vorremo mai ricevere. Emanuele era di casa allo Skatepark e… Gepostet von Skateparkosimo Ignopark am Samstag, 29. August 2020

Lo Skateparkosimo Ignopark di Osimo frequentato dal giovane, sulla propria pagina Facebook ha scritto: “Come un’improvvisa burrasca ci giunge la notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Emanuele era di casa allo Skatepark e la sua scomparsa oscura questo sabato di fine estate e i nostri cuori. CIAO NISBA, goditi la tua Copacabana di feste in spiaggia e acque cristalline“.

