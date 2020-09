Ha vinto Amici 2012, com’è diventato e cosa fa adesso – Foto

Ricordate il vincitore della undicesima edizione di Amici? È stato Gerardo Pulli, il cantante che si è affermato nel programma di Maria De Filippi. Oggi ha 28 anni, ecco com’è

Ricordate Geraldo Pulli? Vinse l’undicesima edizione del programma di talenti ideato da Maria De Filippi, Amici. Di lui dopo la partecipazione al programma non si è saputo più nulla.

Amici per lui non è stato il trampolino di lancio che sognava. Ribelle e molte volte in contrasto con gli insegnanti, ha inciso il suo primo album prodotto da Mara Maionchi che non ha mai nascosto di preferirlo molto. Dopo di che, per lui il nulla.

Che fine ha fatto Geraldo Pulli oggi e come è diventato? Lo scopriamo insieme.

LEGGI ANCHE -> Hanno vinto Amici 2011, come sono diventati e cosa fanno adesso – Foto

Amici, Gerardo Pulli oggi