Wilma Faissol: ho scoperto una cosa su mio marito, Francesco Facchinetti

Lady Facchinetti, Wilma Faissol, dichiara di aver scoperto una cosa su Francesco Facchinetti proprio il giorno delle nozze.

The Facchinettis, ovvero Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Faissol hanno rinnovato le promesse di matrimonio a distanza di sei anni dal loro fatidico sì. La cerimonia è stata ripresa da Real time e sarà trasmessa in una delle puntate di The Facchinettis, in onda la domenica sera che racconta le vicende di casa Facchinetti. Nel 2014 era stata fatta una cerimonia semplice. Più volte avevano rinviato la festa di nozze, la prima volta nel 2015 in quanto in attesa della loro seconda figlia, Lavinia di 4 anni. Successivamente avrebbero dovuto festeggiare nella primavera del 2020 ma a causa dell’emergenza Covid non è stato possibile. Allora hanno deciso in 48 ore di organizzare tutto, un’idea dello stesso Facchinetti che si reputa – come dichiara su Instagram – soddisfatto del risultato finale.

La scoperta di Lady Facchinetti sulle abitudini di Francesco

Post ironico quello di Wilma che strappa un sorriso ai suoi follower di Instagram che seguono la coppia sia sui social che in TV. La scoperta sarebbe sul modo di Facchinetti di preparare l’insalata: mette per ultimo le foglie, scherza lady Facchinetti. Una frase che ha lasciato tutti con un grosso interrogativo: esiste davvero un ordine nel preparare l’insalata?

Non sono mancate le risposte esilaranti, alcune anche tentando una spiegazione logica che andrebbe a giustificare il modus operandi del marito: prima i pomodori che contengono acqua e solo dopo le foglie così non perdono la croccantezza. La coppia è molto apprezzata per la spontaneità ed ironia, è infatti una delle coppie più seguite sui social.

