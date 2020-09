Venezia 77, il Covid non ferma la Mostra del Cinema: le regole e gli ospiti

La 77esima Mostra del Cinema di Venezia si farà, sebbene siano state apportate alcune modifiche: meno eventi e un numero ristretto di ospiti annunciati per evitare assembramenti

Domani, 2 Settembre, prenderà il via uno degli eventi più attesi e chiacchierati dell’anno: la Mostra del Cinema di Venezia, giunta alla sua 77esima edizione. Il Covid non ha intralciato i piani, non del tutto almeno. Sono state apportate infatti delle modifiche all’organizzazione e al programma per seguire le norme di sicurezza previste. I palazzi nobiliari e diverse altre scenografie resteranno chiuse e la cena d’apertura sarà un evento ristretto, con la sola presenza delle giurie e degli otto direttori di festival.

Ci sarà l’obbligo di mascherina durante le proiezioni e i posti in sala saranno tutti prenotati. Gli ospiti saranno sottoposti a una serie di tamponi, soprattutto coloro che arriveranno dall’estero. Dovranno eseguirne uno alla partenza, uno all’arrivo e un altro in caso di permanenza superiore ai cinque giorni. Il direttore Alberto Barbera assicura che ci sarà la massima allerta e tutti gli ospiti e le persone presenti saranno invitate e collaborare, tenendo personalmente sotto controllo il proprio stato di salute. “Noi speriamo che il festival sia la dimostrazione che osservando i protocolli sanitari, si possa davvero ripartire“, ha dichiarato quest’ultimo.

Gli ospiti di Venezia 77

Il pubblico è stato abituato a veder sfilare sul red carpet di Venezia star italiane e internazionali. Quest’anno, sebbene siano stati confermati diversi nomi, non è chiaro se saranno presenti anche altre celebrità. Alcune di queste potrebbero infatti apparire a sorpresa, per evitare assembramenti di fan accorsi sul luogo.

La madrina di quest’edizione del festival sarà Anna Foglietta, presente nella cerimonia di apertura e in quella di chiusura. Per il premio Diva e Donna il 4 Settembre ci saranno l’attrice Claudia Gerini e la nuotatrice Tania Cagnotto, mentre il premio Kineo sarà consegnato nella serata del 5 e si terrà all’aperto, al Campo Santa Sofia. In quest’occasione spiccano i nomi di Katherine Waterston del film “Animali Fantastici e dove trovarli” e dell’ex Bond Girl, Olga Kurylenko. Tra gli ospiti più attesi dal pubblico Pedro Alonso, l’amatissimo Berlino de “La Casa di Carta”, che sarà presente il 6 settembre insieme all’attore comico americano Adam Sandler.

Tra gli ospiti attesi in rappresentanza dei film in concorsi, per citarne alcuni, ci sono Pietro Castellitto per “I Predatori” e Pierfrancesco Favino, protagonista di “Padrenostro”. Vanessa Kirby, della serie inglese “The Crown”, per i film “Pieces of a woman” e “The world to come” e Alessandro Gassman per “Non odiare”. Ci sarà anche il regista Luca Guadagnino per presentare il corto “Fiori Fiori Fiori”. Spicca il nome di Cate Blanchett che svolgerà il ruolo di Presidente di giuria.

Molti altri appariranno a Venezia tra il 2 e il 12 Settembre, così come tanti nomi non ancora confermati. Sembra essere quasi tutto pronto, tra poche ore si accenderanno i riflettori sull’edizione 2020 della Mostra del Cinema.

