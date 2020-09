Zoe Cristofoli, dècolletè da urlo e seno continentale: bellezza moderna – FOTO

La “tigre” di Verona, Zoe Cristofoli “graffia” ancora sui social con un primo piano di forme da capogiro. Fan di Instagram in delirio totale

Una bellezza d’incanto moderna per Zoe Cristofoli, protitipo delle giovani ragazze in cerca di appeal. Zoe rappresenta l’esaltazione del fascino dei giorni nostri. Un panorama di fascino intercontinentale per la raggiante “amorosa” di Theo Hernandez.

Il terzino sinistro del Milan ha regalato spettacolo nell’ultimo esaltante scorcio di stagione rossonera, che ha condotto la truppa di mister Pioli a guadagnarsi un nuovo tentativo di approdare in Europa League. Il merito è anche della luccicante Zoe Cristofoli: la coppia ha in comune un mosaico di tatuaggi “hardcore”, che ha acquisito numerosi consensi.

La classe ’96 surante la sua piccola “fetta” di carriera ha già fatto balzi da eroina, conquistando il cuore di personaggi celebri del mondo dello spettacolo, come Fabrizio Corona, prima di approdare tra le braccia del promettente terzino francese, già nel giro della nazionale maggiore.

La sua notorietà ha assaporato spiragli di spicco nel pianeta della moda milanese, con la partecipazione alla Milano Fashion Week, dove ha sfilato in maniera caliente e rigogliosa il nuovo trendy del momento.

LEGGI ANCHE —–> Angelica Massera, sexy in costume, scollo super e lato A in bella vista – FOTO

Zoe Cristofoli, un pieno di tatuaggi in un primo piano da favola: spettacolo moderno