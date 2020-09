Un uomo di 73 anni, mentre faceva la spesa, è stato colpito da un malore ed deceduto nella mattinata di ieri all’interno di un supermercato di Roma.

Tragedia in un supermercato di Roma nella mattinata di ieri. Un uomo di 73 anni, mentre faceva la spesa, si è improvvisamente accasciato a terra colto da un malore davanti a numerosi clienti. Immediatamente sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il 73enne, ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano. Una scena drammatica che alcuni dei presenti hanno pensato di immortalare con il proprio smartphone, circostanza che ha spinto il direttore del supermarket, che ha voluto anche evitare che si creassero assembramenti, a chiudere il punto vendita.

Roma, si accascia a terra al supermercato: uomo 73enne muore colpito da un malore

Un uomo di 73 anni è morto nella mattinata di ieri, mercoledì 2 settembre, mentre faceva la spesa. È accaduto all’IperCoop, sita all’interno del centro commerciale EuRoma 2 di Roma. Stando a quanto riferisce la stampa locale e la redazione de Il Corriere della Sera, il 73enne si sarebbe improvvisamente accasciato a terra, colto da un malore, davanti a decine di clienti. I presenti hanno subito dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso del 73enne, probabilmente colpito da un infarto.

Il direttore del supermercato ha chiuso la zona dove si è consumata la tragedia, chiusura che successivamente è stata estesa a tutto il punto vendita, fatto evacuare dal personale. A spingere il direttore a prendere questa decisione, riporta Il Corriere, sarebbe stato il comportamento di alcuni presenti che avrebbero fotografato la scena con gli smartphone. Inoltre la chiusura è stata disposta in modo da evitare assembramenti pericolosi, nel rispetto delle norme anti contagio.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia Roma Eur che si sono occupati degli accertamenti del caso ed hanno avvertito i familiari della vittima, i quali sono immediatamente accorsi al centro commerciale.