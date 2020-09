La svolta rap di Gigi D’Alessio nel nuovo album di duetti “Buongiorno”

View this post on Instagram

BUONGIORNO Il nuovo album fuori venerdì 4 settembre. Ci siamo tutti🔥💣👇 1. BUONGIORNO feat. Vale Lambo, MV Killa, CoCo, LDA, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Lele Blade, Clementino, Geolier, Samurai Jay 2. COMME SI FEMMENA feat. @realgeolier2 3. FOTOMODELLE UN PO’ POVERE feat. @samuraijay 4. VINT’ANNE FA feat. @leleblade 5. ANNARE’ feat. @j.axofficial 6. SOTTO LE LENZUOLA feat. Lele Blade 7. CHIOVE feat. @poetaurbano 8. COMME SI FRAGILE feat. Geolier 9. DI NOTTE feat. @lucadalessio_real 10. A RIVA ‘E MARE feat. @francoricciardi 11. GUAGLIUNCÈ feat. @enzodong_ilbolide 12. SAN VALENTINO feat. @valelamborghini 13. MEZZ’ORA FÀ feat. @pizzaboycoco 14. MON AMOUR feat. @boomdabash_official 15. CUMPAGNA MIA feat. @mvkillaofficial 16. COMO SUENA EL CORAZÓN feat. @clementinoiena #Buongiorno