Lorella Boccia in topless, lo scatto suscita polemiche – FOTO

Lorella Boccia omaggia i suoi follower con uno scatto che la ritrae in topless, non mancano i commenti negativi.

Lorena Boccia incanta il popolo di Instagram con uno scatto che fa letteralmente impazzire. La schiena nuda e sexy che non lascia spazio all’immaginazione. Sguardo abbassato, la ballerina è intenta a coprirsi il seno con la mano. Sullo sfondo, un panorama mozzafiato che mette in risalto la bellezza della ballerina. Un anno intenso per la Boccia che si concede dei momenti di relax insieme al marito, Niccolò Presta. La Boccia è infatti impegnata su Real Time con il programma Rivelo, il talk show serale nella quale intervista i volti noti dello spettacolo.

Lorella Boccia, vittima dei leoni da tastiera

Nonostante la foto sexy e il vedo non vedo del topless che conferisce un tocco hot alla foto, il post della ballerina di Amici ha comunque dato adito a discussioni spiacevoli: molti i commenti offensivi per la Boccia. Mirati ad insultare la 29enne per i suoi seni che sarebbero piccoli: “Ti chiami bocce ma ciai due palline da tennis dovrebbi cambiiare cogniome”. Un commento che certamente – come si suol dire – lascia il tempo che trova, non solo perché la Boccia è bellissima e questo è un dato oggettivo ma la scrittura così poco curata fa intendere molto. I leoni da tastiera spesso scrivono – in questo caso davvero male – per ottenere attenzioni, ovviamente in senso negativo.

Non solo seno piccolo, alla ballerina viene anche contestato di stare sempre nuda e quindi non dovrebbe lamentarsi dei messaggi che riceve dagli uomini. Un commento questo fuori contesto e indelicato, ognuno è libero di mostrarsi per come reputa più opportuno.

