Turista muore mentre il fidanzato le scatta una foto: tragedia in mattinata

Una turista di 43 anni è morta nei pressi di uno stabilimento balneare di Tirrenia (Pisa) dopo essere stata travolta da una trave alla quale si era appesa per scattare una foto.

Tragedia nelle scorse ore a Tirrenia, frazione di Pisa, dove una donna di 43 anni è deceduta dopo essere stata colpita da una trave in cemento. Stando alle prime informazioni, la turista, originaria della provincia di Torino, si sarebbe appesa alla trave per farsi scattare una foto dal fidanzato, quando improvvisamente la struttura le è collassata addosso schiacciandola. Immediatamente sul posto, all’esterno di uno stabilimento balneare, sono arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per la 43enne. La donna è, infatti, deceduta poco prima dell’arrivo dei soccorsi.

Leggi anche —> Incidente sul lavoro, fratelli cadono in un silos: si è spento anche Francesco

Pisa, si appende ad una trave per scattare una foto: turista muore a causa del crollo di una trave

Una turista di 43 anni è deceduta nella tarda mattinata di oggi, domenica 6 settembre, a Tirrenia, frazione del comune di Pisa. La vittima è una donna residente a Settimo Torinese, in provincia di Torino, che si trovava in vacanza sul litorale pisano insieme al fidanzato. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de La Nazione, la donna si sarebbe appesa ad una trave, in un’area all’esterno di uno stabilimento balneare, per farsi scattare una foto dal fidanzato. Improvvisamente la struttura ha ceduto e la trave in cemento ha colpito la turista al collo ed alla testa.

Il compagno che ha assistito alla scena ha immediatamente lanciato l’allarme e sul posto in pochi minuti si è precipitato lo staff medico del 118. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far nulla per la 43enne di cui è stato possibile solo constatarne il decesso.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche i carabinieri di Pisa che hanno effettuato gli accertamenti per chiarire quanto accaduto ed hanno sigillato l’area. Adesso si attende la decisione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’autopsia sulla salma.

Leggi anche —> Maxi-rissa in pieno centro: giovane ragazzo ucciso a calci e pugni

Nella zona, sulla quale, come riferisce la redazione de La Nazione, campeggiano alcuni cartelli che segnalano il divieto di accesso, sarebbero presenti alcune strutture che raffigurerebbero sculture dell’antica Roma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.