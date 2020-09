Melissa Satta, due pezzi da urlo | In spiaggia, il costume da brividi – Foto

Melissa Satta ancora in vacanza. Da Porto Cervo incanta tutti con il suo fisico statuario e un bikin verde inimitabile

Visualizza questo post su Instagram About last night 💫 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 19 Ago 2020 alle ore 3:59 PDT

Ancora scatti tutti estivi per Melissa Satta che questa estate ci ha deliziato con i suoi costumi e gli outfit da capogiro. Bellissima l’ex velina non è mai volgare. Le sue foto sono tutte sognanti ed i followers, 4,4 milioni su Instagram, la seguono con molto piacere, giorno dopo giorno, senza mai stancarsi.

L’estate di Melissa Satta è tutta in Sardegna, la sua terra natale, trascorsa con le sue amiche e con la sua famiglia. Il suo storico compagno, il calciatore Kevin Prince Boateng e il loro figlio Maddox, di 6 anni. Le chiacchiere da ombrellone li vogliono in crisi ma loro mettono tutto alle spalle e si godono il loro amore.

E per fugare ogni dubbio il calciatore qualche settimana fa ha pubblicato uno scatto con parole piene di amore per la sua lei. “Non sono perfetto. Dico cose stupide. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno ferito” ha scritto Boateng a corredo di una foto che li mostra sorridenti insieme a cena.

“Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma ti faccio una promessa, se sono qui sono qui per sempre”, ha scritto ancora il calciatore della Fiorentina alla sua bellissima moglie. I due infatti si sono sposati nel 2016 proprio in Sardegna.

Melissa Satta al mare, il bikini verde è da favola