Naike Rivelli si guarda Venezia nuda e sospesa in casa sua – FOTO

Naike Rivelli completamente nuda e appesa ad un filo rosso guarda e commenta il Festival del Cinema. Tutto direttamente su Instagram

La provocazione e l’anticonformismo di Naike Rivelli non vanno in vacanza. La show girl li tira fuori anche in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, giunta quest’anno alla sua 77esima edizione. Di solito i vip fanno a gara per ricevere inviti e sfilare sul red carpet.

Lei ovviamente non ci pensa nemmeno per sogno e commenta tutto direttamente da casa. Ma come è nel suo stile di certo non si è seduta sul divano a guardare il Festival ma ha sfoggiato la sua verve polemica e anticonvenzionale, in tutto e per tutto.

La figlia di Ornella Muti ha spiazzato ancora una volta tutti, con i suoi equilibrismi e il suo fisico da ragazzina, curato e perfetto, nonostante i suoi 45 anni anagrafici. Ancora una volta intramontabile, sfacciata e fuori dagli standard. Vediamo cosa si è inventata questa volta l’attrice.

Naike Rivelli senza nulla addosso e in bilico su un filo rosso