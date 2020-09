Chiara Ferragni, slip e reggiseno: fans in visibilio FOTO

Chiara Ferragni, slip e reggiseno: fans in visibilio. L’influencer ha fatto girare la testa ai suoi followers con uno scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Chiara Ferragni ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram e che ha fatto a casa. Con addosso un intimo targato Intimissimi, ha fatto girare la testa a tutti i suoi fans che la seguono ogni giorno e che la apprezzano anche per la sua intramontabile bellezza. Lei, Fedez e suo figlio Leone sono amatissimi sui social e super seguiti. Le loro storie vengono pubblicate su Facebook e su Twitter in ogni momento di ogni giorno.

Chiara Ferragni e lo scatto che ha fatto impazzire i suoi followers: è un incanto

Chiara quest’anno ha passato tutte le vacanze in Italia. A causa del covid-19, neanche pensavamo di poter partire quest’estate, invece con le dovute restrizioni ci è stato concesso di andare al mare. Addirittura era possibile andare all’estero, ma molti personaggi pubblici hanno deciso di restare in Italia, un po’ per aiutare il turismo italiano che quest’anno ha subito un fortissimo danno, e un po’ per stare tranquilli e non rischiare, muovendosi troppo.

Chiara e Fedez hanno deciso di trascorrere il loro anniversario di matrimonio a Roma: sono trascorsi già due anni da quando hanno coronato il loro sogno d’amore e sembra solo ieri. I due sono felici, innamorati e affiatati proprio come due settembre fa: per giorni i social sono stati inondati da auguri per la coppia più amata di sempre.