Valentina Vignali, la FOTO sexy in bianco e nero, in compagnia: lati A da favola

Valentina Vignali celebra il suo e il primo piano delle amiche sexy in uno scatto in bianco e nero realizzato su misura: fan in delirio

L’attuale cestista della Smit Roma, Valentina Vignali ha condiviso una foto insieme alle amiche, per mettere in risalto tutta la bellezza femminile in un contesto vintage.

Un’iniziativa niente male per la sportiva di Rimini che sul web non si lascia scappare proprio nulla, continuando a curare nel dettaglio ogni aspetto della sua invidiabile tonicità fisica. Se c’è un posto dove i sogni si possono realizzare, quel luogo per Valentina è proprio Instagram.

Non c’è solo il basket nella sua testa, bensì anche il desiderio di mostrare a tutti il punto di forza che sa tanto di piacere per i suoi 2,3 milioni di followers.

Nelle ultime storie del social che l’ha resa famosa in tutto e per tutto, la Vignali ha denunciato un accaduto che ha riguardato il gesto di uno skipper d’altura di una barca turistica, sulla quale era a bordo, insieme alle amiche. L’uomo avrebbe paparazzato il fantastico momento a suon di flash fotografici, persino nelle parti intime delle ragazze, fino a girare il tutto ai suoi amici.

L’ex modella, con trascorsi da gieffina ha deciso di denunciare il tutto, ma nel frattempo è già arrivato il pronto riscatto delle tre sexy ragazze…

LEGGI ANCHE —–> Cecilia Rodriguez è un “vulcano” di passione: la sfida a Belen continua – FOTO

Valentina Vignali, la forza dell’amicizia vince su tutti