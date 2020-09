Albano Carrisi parla per la prima volta di Davor Luksic, marito di Cristel

Cristel Carrisi, ha un marito ricchissimo. Ma cosa penserà del genero Albano, padre e affettuoso e protettivo.

Cristel Carrisi, la 34enne figlia della coppia Albano e Romina Power ha sposato un uomo d’affari molto potente. Lui è Davor Luksic, croato 34enne, il suo patrimonio si aggira intorno ai 170 milioni di dollari. E’ il secondo imprenditore più ricco della Croazia. Inoltre possiede alberghi e resort di lusso in Europa e tutto il mondo. I due si sono conosciuti nel 2012 a New York grazie ad un’amica in comune e da quel momento non si sono più lasciati, è scattato subito il colpo il fulmine. Tuttavia, per i primi periodi i due avevano intrapreso una relazione a distanza, lui a New York e lei a Roma. Quattro anni dopo il loro incontro, i due decidono di sposarsi; un matrimonio da favola a Lecce con ben 500 invitati. Una festa lunga 3 giorni.

La coppia di recente ha festeggiato i 4 anni di matrimonio, precisamente il 3 settembre. Dalla loro unione sono nati due figli: Kay Tyrone il 10 maggio 2018 e Cassia Ylenia il 10 agosto 2019. La testimone di nozze l’amica in comune Carolina che li fece conoscere. L’imprenditore è croato ma di origini cilene, pare proprio che la sua famiglia sia tra le più ricche del Sud America. Più volte è andato a Cellino San Marco per far visita al suocero.

Più volte interpellato il cantante pugliese ed invitato ad esprimere un parere sul genero, ha replicato che lo apprezza tanto come uomo, in lui vede un’anima gentile con sani principi, ideale per la figlia.

