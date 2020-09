Commercialisti Lega arrestati, Salvini: “Mi fido di loro”

View this post on Instagram

A Cernobbio a “The European House-#Ambrosetti” ho portato la voce della (momentanea) opposizione in Parlamento, ma maggioranza nel Paese. L’Italia è ferma: non si può morire di litigi e mancate decisioni, di NO, di “decrescita felice”. Infrastrutture, modello Genova per tutta Italia, sviluppo industriale e tutela delle produzioni nazionali: mentre Conte, Pd, 5 Stelle e Renzi puntano solo a perpetuare il sodalizio della poltrona e hanno come priorità la legge elettorale (!) terrorizzati del giudizio dei cittadini, noi siamo pronti a dare agli italiani un governo finalmente orgoglioso della propria identità, forte e coeso. Credo che le Regionali del 20 e 21 settembre daranno un segnale importante. Da ultimo ma non per importanza: ho sottolineato quanto sia inaccettabile il fatto che l’attuale governo abbia dimostrato di considerare meno di zero i temi della ripartenza di scuola e università, i risultati sono imbarazzanti e sotto gli occhi di tutti. @ambrosetti.eu