Maddalena Corvaglia, scatto sexy e lato B da urlo – FOTO

Maddalena Corvaglia, su Instagram in uno scatto mozzafiato. Lato B semplicemente favoloso per la ex velina.

Maddalena Corvaglia da sempre è apprezzata dal pubblico del piccolo schermo per la sua bellezza ma anche per il modo di essere, ironica e simpatica. Insieme ad Elisabetta Canalis sono tra le veline più amate. Bellezza ed ironia, questo scatto su Instagram ne è la prova: Maddalena prende il sole in uno sfondo mozzafiato, la foto risale a qualche settimana fa quando la Corvaglia era ancora in vacanza. Nel post Maddalena scrive un pensiero sul ruolo della donna all’interno della società e la mercificazione che spesso subisce. Poi sotto aggiunge: In sintesi: volevo solo postare una foto sexy di qualche settimana fa 😂😂 Vi amo e spero un po’ anche voi. 😄

L’esperimento è riuscito: in effetti la foto lascia senza parole, è noto a tutti quanto Maddalena ami mantenersi in forma ed il suo fisico scolpito ne è una chiara dimostrazione. Il suo bikini giallo lime avvolge il fisico tonico della Corvaglia e lo illumina ancora di più, merito della pelle abbronzata.

Maddalena Corvaglia su Instagram: Adesso Basta!

L’ironia è un dono riservato a pochi, capire l’ironia è ancora più difficile. E questo la Corvaglia l’ha vissuto sulla sua pelle; in una delle stories su Instagram ha commentato di essere stanca di non essere capita, la sua ironia non viene colta e molti credono che si prenda troppo sul serio. E lei risponde a tutto questo con un secco: Adesso Basta!

Appassionata di Pole Dance, la Corvaglia delizia i suoi follower periodicamente con delle lezioni online, l’ultima live risale proprio a pochi minuti fa.

