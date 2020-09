Alice Basso, sensualità da brividi sotto le lenzuola: fan in delirio – FOTO

Scatto da brividi per Alice Basso, la nota influencer italiana, sempre attiva e aggiornata sulle frequenze Instagram: bellezza con pudore

Un ritratto femminile sopra un letto, costernato di ricordi indelebili di passione. Così Alice Basso si presenta ai suoi oltre 700 mila followers di Instagram, tra uno scatto sensuale e l’altro.

La sua vita si concentra nell’hinterland veneto, a Dolo, in provincia di Venezia, dove nasce nel lontano 1987. Il cassetto di sogni riservava ad Alice un futuro da criminologa, ma la passione dello sport e della piscina su tutti, ha determinato un destino diverso da come era indirizzato inizialmente il suo “copione” di vita.

L’ingresso nel mondo della moda dunque rimane per lei l’unica pista praticabile con il tempo ed ora coltiva questo percorso, in perenne discesa. Alice infatti ha posato per diversi brand raffinati, ma ha sempre avuto come secondo fine, coltivare il sogno di accompagnare nella crescita i bambini.

Proprio grazie a questa grande passione sfrutta la sua incredibile notorietà aprendo al pubblico, un franchising di abbigliamento tutto dedicato alla tenerissima età. Completano, infine, il suo curriculum, l’attività di bagnina di salvataggio e un passato di ballerina sexy nelle discoteche.

LEGGI ANCHE —–> Romina Power rivelazione choc: “Ora vi racconto la verità del divorzio con Al Bano”

Alice Basso, una stuzzicante iniziativa che fa sognare i fan