Temptation Island, Alessia Marcuzzi rivela cosa è accaduto: “È stata tosta”

A pochissimi giorni dall’inizio della nuova edizione di Temptation Island, Alessia Marcuzzi ha rivelato a Verissimo cosa è successo nel villaggio durante le registrazioni

Mercoledì 16 settembre inizierà la nuova edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi. La conduttrice si è collegata con Verissimo proprio dalla Sardegna dove stanno avvenendo le registrazioni e ha raccontato a Silvia Toffanin cosa è accaduto nelle ultime settimane. Il programma ha subito infatti uno slittamento di messa in onda, iniziando una settimana dopo la data fissata inizialmente. Il motivo è stato lo scoppio improvviso di una delle coppie a poche ore dall’inizio delle riprese, causando alcuni problemi di montaggio che hanno richiesto più tempo del previsto.

Le anticipazioni di Alessia Marcuzzi su Temptation Island

Alessia Marcuzzi ha raccontato quanto è accaduto. “La fidanzata ha scoperto di un tradimento del suo fidanzato appena arrivata. Ci sono stati dei momenti difficili e sono in qualche modo la loro psicoterapeuta” ha dichiarato a Verissimo. “È stato un momento un po’ difficile per tutti, probabilmente la fidanzata se lo immaginava, ma quando lo ha capito è stata tosta” ha raccontato la conduttrice, prima di ammettere di non poter rivelare di più. Per scoprire tutti i dettagli il pubblico dovrà attendere la messa in onda.

La coppia scoppiata è stata prontamente sostituita e le registrazioni hanno ripreso il loro corso. La Marcuzzi ha rassicurato poi sulla sicurezza sanitaria, “facciamo il sierologico in continuazione, siamo tranquilli“. Già quest’estate Filippo Bisciglia e la redazione di Temptation Island erano stati in grado di filmare senza intoppi seguendo le norme anti Covid.

Sarà un’edizione totalmente Nip quella in partenza da mercoledì e la conduttrice ha sottolineato la sua preferenza nel seguire le vicende di persone comuni. “Ogni tanto c’è l’inaspettato, a me piace di più” ha ammesso, per poi concludere con una riflessione. “Temptation Island è quasi terapeutico, in ognuna delle storie c’è qualcosa che riguarda la propria vita” ha detto.

