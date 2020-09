Cerca di nascondere la sua tresca con l’amante, marito tradisce la moglie ma la menzogna che si inventa è troppo assurda e spassosa per essere vera.

Un marito tradisce la moglie e cerca di salvarsi inventando una scusa assurda. L’esilarante episodio – esilarante non certo per lui – riguarda un uomo che, pur di stare con la sua amante, ha inventato una delle scuse più inverosimili ed al tempo stesso divertenti che potesse concepire.

“Cara, aiuto, mi hanno rapito”. Questa è la bufala che un uomo aveva pensato potesse aiutarlo a mascherare i suoi loschi intenti. Il tutto è avvenuto in Florida, negli Stati Uniti. Il marito che tradisce la moglie scrive un messaggio sgrammaticato, allo scopo di farle pensare di avere solo pochi secondi di tempo per agire. E la informa che dei malintenzionati lo hanno sequestrato per ricavare un riscatto in cambio della sua liberazione.

Marito tradisce la moglie, alla fine si scopre l’inghippo

“Non chiamare per nessun motivo la polizia, mi raccomando”, la ammonisce poi lui al termine dell’avvertimento. Ma la moglie, spaventatissima, ha infine chiesto l’aiuto delle forze dell’ordine. Che dopo poco tempo hanno trovato il fedifrago intento a fare la spesa in tutta tranquillità al supermercato. Messo alle strette, lui ha immediatamente confessato tutto. Era solo una scusa per mascherare il fatto di avere passato la notte fuori casa in compagnia di un’altra donna.

E chiaramente tutto questo gli è valsa una denuncia per procurato allarme ed altri reati. Ma la cosa peggiore, per questo poco furbo marito infedele, è che sua moglie ha ricevuto informazione di tutto dalla polizia e ha scoperto quale fosse la vera natura del suo coniuge.

