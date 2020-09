Sabrina Salerno incandescente, slip e reggiseno in pizzo nero, Instagram tilt – FOTO

Sabrina Salerno condivide la foto di un suo ultimo shooting al mare a firma di Alberto Buzzanca, sensuale e venerea incanta i fan di Instagram

La splendida showgirl Sabrina Salerno domenica scorsa ha condiviso una foto scattata con l’iphone senza darci indicazioni di che shooting si trattasse, solo un’istantanea in costume bianco con trasparenze lungo i fianchi.

La cantante con 612mila follower sulla sua pagina Instagram non smette mai di stupire con primi piano da togliere il fiato e mise in costume al limite dell’illegale. Una boccata d’ossigeno per tutti quello che la seguono da anni e che ne apprezzano la vivacità e la schiettezza nel dire sempre ciò che pensa.

Oggi finalmente ha condiviso una delle foto facenti parte dello shooting realizzato domenica con il fotografo Alberto Buzzanca, un’esplosione di sensualità in bikini nero con reggiseno a trapezio e pareo a coprirle parzialmente i fianchi. Le braccia sono incrociate dietro la testa a coronarne i capelli biondo cenere ed il sorriso magnetico. Buzzanca ha scattato moltissime altre foto che riusciamo a vedere parzialmente tramite le stories di Sabrina, un tripudio di carisma e movenze aggraziate.

