Gossip Anna Tatangelo fidanzato, l’amatissima cantante originaria del Frusinate dice una volta per tutte come stanno le cose e zittisce i giornali.

Gossip Anna Tatangelo fidanzato. La cantante originaria di Sora, in provincia di Frosinone, sembra avere una nuova fiamma. Ad alcuni mesi di distanza dalla separazione ufficiale da Gigi D’Alessio, avvenuta appena prima del lockdown della scorsa primavera, ecco che la 33enne ciociara esce allo scoperto.

La stampa di gossip ha parlato con una certa insistenza, nel corso dell’estate, della presenza di un nuovo uomo al suo fianco. Secondo i giornali scandalistici si tratterebbe di uno dei musicisti della band che dà supporto alla Tatangelo in studio di registrazione ed anche in occasione dei suoi concerti dal vivo. Concerti interrotti ormai da mesi per via della epidemia in atto. Ma la laziale ha seccamente smentito questa voce, parlando di falsa notizia. “Circolano ancora una volta delle fake news sui miei musicisti e sul mio conto. Sono senza parole”. Una affermazione netta rilasciata a mezzo social nel corso di alcune storie postate su Instagram.

Anna Tatangelo fidanzato, lei ci scherza su

La bella Anna smentisce quanto riportato dalle cronache rosa. Ma ne approfitta per fare ironia, e nel corso di una seduta dal parrucchiere lo ‘avvisa’. “Nel mio toto fidanzato sappi che il prossimo sei tu”, dice lei divertita inquadrando l’uomo. Riguardo alla separazione con Gigi D’Alessio, è la seconda volta che questo succede. I loro quasi 15 anni di relazione erano già finiti una volta, conoscendo poi pure un periodi di pausa di riflessione dopo che le divergenze erano state appianate.

Ma ora la scelta di separarsi sentimentalmente è definitiva. Anche se restano la stima e l’affetto reciproci, soprattutto in virtù del loro figlio Andrea, nato nel 2010. Come sempre avviene nei casi di coppie che si lasciano, la presenza eventuali di figli riveste un ruolo centrale.