Giorgia sul letto con degli ospiti molto carini – FOTO

Giorgia immortala un momento intimo della sua vita quotidiana, sdraiata a letto con degli ospiti davvero molto carini.

Giorgia è una delle artiste italiane più amate nonché una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Ama scattare momenti della sua vita quotidiana per condividerle con i suoi fans che praticamente la seguono e non risparmiano dolci commenti. In questa foto, l’ultimo post condiviso sul suo profilo social, la cantante è a letto e viene coccolata da quelli che lei stessa definisce degli ospiti. A vederli sono degli ospiti molto carini e dolci, tre gattini che riposano accanto a Giorgia la quale decide così di immortalarli.

Giorgia, un’artista ed una mamma sempre presente

L’artista ormai ha abituato i suoi tantissimi fan alla perfezione come cantante, visto che la sua voce è potente ma armoniosa, cuore e tecnica che insieme danno origine a dei brani meravigliosi ed elencarli tutti sarebbe impossibile. Ma su Instagram si conosce un’altra versione di Giorgia, quella casalinga, la donna alle prese con la sua vita di tutti i giorni, ed è semplicemente meravigliosa. La cantante 49enne romana senza trucco è un incanto, il suo viso acqua e sapone manda in delirio i suoi fans. Tra i commenti di apprezzamento per l’artista, emerge uno che mostra tutta la devozione di una fan per il proprio idolo: Giorgia e il rosa, due delle mie cose preferite in assoluto! bella sei.. sempre di più.Â

Ma non solo, Giorgia è una mamma sempre presente, questa storia pubblicata un’ora fa lo dimostra: In attesa fuori la scuola, il figlio Samuel nato nel 2010 dall’unione con il ballerino Emanuel Lo Iacono, insieme dal 2004.

