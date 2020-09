The O.C, era Marissa Cooper: oggi 34 anni e ingrassata, non sembra lei FOTO

The O.C, era Marissa Cooper: oggi 34 anni e ingrassata, non sembra lei. Stiamo parlando di Mischa Barton, protagonista indiscussa delle serie tv che ha fatto sognare generazioni

Era Marissa Cooper in The O.C, ve la ricordate? Certo che sì, come dimenticarla! Questa serie tv ha fatto sognare generazioni e generazioni, sembra ieri quando andò in onda per la prima volta su Italia Uno e il pubblico conosceva Marissa, e si appassionava alla bellissima storia d’amore tra lei e Ryan. Lui, ragazzo di strada, era stato preso in affidamento dai vicini di casa di lei, che era la più bella della scuola e che era fidanzata ovviamente con quello più popolare.

Era Marissa Cooper in The O.C, dopo tutti questi anni è cambiata tantissimo

Come dimenticare la loro storia d’amore? Il bacio a mezzanotte a capodanno, i baci, gli abbracci, i vari tira e molla e poi il tragico finale: la morte di Marissa. Un evento televisivo che ha fatto la storia. Lei, che oramai non era più un personaggio molto amato dai telespettatori, ha fatto piangere tutti con la sua morte perché oramai tutti le si erano affezionati. Oggi Mischa Barton ha 34 anni ed è irriconoscibile: sì, sempre bellissima, appare solo diversa da com’era tanti anni fa.

Su Instagram conta quasi 500 mila followers che la seguono ogni giorno, lasciandole commenti nostalgici sotto gli scatti che pubblica sui social. Sono rare le volte che pubblica qualcosa, ma ogni volta riceve sempre tantissimo affetto da parte dei suoi fans.