Maria De Filippi furiosa a Uomini e Donne: “Te ne devi andare”. La conduttrice si è molto arrabbiata durante l’ultima puntata andata in onda oggi pomeriggio su canale cinque

Maria De Filippi, durante la puntata di Uomini e Donne che è andata in onda oggi pomeriggio, si è alterata con un corteggiatore in studio. Stiamo parlando di Facundo, il corteggiatore argentino di Sophie che nelle ultime puntate ha fatto molto discutere. Jessica aveva già notato che aveva qualcosa che non andava, ma Sophie aveva deciso di tenerlo e portarlo addirittura in esterna, ed era rimasta impressionata positivamente da lui.

Maria De Filippi durante l’ultima puntata di Uomini e Donne si è arrabbiata con un corteggiatore delle due troniste Sophie e Jessica

Dopo una discussione accesa con Jessica, Sophie è intervenuta contro Facundo e gli ha detto che non voleva una persona così vicino, e dunque ha deciso di eliminarlo. La prassi del programma vuole che, quando nessuno dei tronisti vuole un corteggiatore, il corteggiatore deve andare via. Lui però non accennava ad andarsene, continuava a restare nonostante Maria gli dicesse di dover andare via. Così, ad un certo punto, lei ha perso la pazienza: “No Facundo, non vediamo nulla più avanti, lo vediamo adesso. Te ne devi andare”.

Lui si è convinto solo dopo un po’, ovviamente non prima di aver insistito ancora per cercare di rimanere in studio.