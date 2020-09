Grande Fratello Vip, furiosa lite con Franceska: “Non sei al ristorante!”. Stefania Orlando si è arrabbiata con la modella per quanto accaduto questo pomeriggio durante il pranzo

Franceska Pepe continua a stravolgere gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip. La modella, appena è entrata, si è attirata l’antipatia di tutti gli inquilini nella casa. Ha attaccato Tommaso Zorzi senza un motivo apparente, quando l’influencer le ha chiesto qualcosa in più riguardo il suo lavoro di modella. Tommaso non è l’unico a scontrarsi con lei nella casa più spiata d’Italia, anche Stefano Oppini ha litigato con lei e oggi a pranzo lo ha fatto anche Stefania Orlando, mentre preparava il pranzo.

Franceska, infatti, si è lamentata perché pretendeva che loro cucinassero qualcosa che piacesse a lei. Quando Stefania le ha proposto di farsi la fetta di carne (Franceska aveva detto di volerla mangiare tutti i giorni), ha rivelato di volere le patate al forno. Qui la showgirl si è arrabbiata e le ha fatto notare che non sono al ristorante, e che bisogna comunque adattarsi. Sono in tanti, hanno un budget limitato e devono cercare di arrangiarsi in ogni modo, e se lei non vuole farlo, si risolve da sola la situazione. Maria Teresa Ruta, infatti, le ha fatto notare che tante volte non vuole la pasta e mangia soltanto un pomodoro. Ma non chiede a quelli che stanno cucinando, di preparare qualcosa di diverso anche per lei.

Quando Franceska si è allontanata, Tommaso ha detto a Stefania che non è giusto che lei stia lì a spadellare, a preparare, e arriva Franceska e si lamenta. Il clima nella casa, con la modella, sta diventando semplicemente insostenibile. Quanto tempo riusciranno a reggere tutti gli inquilini con la modella?