La chirurgia ha reso questa icona della musica irriconoscibile: com’è oggi

Madonna è una vera e propria icona della musica che ha sempre fatto molto parlare anche per la sua immagine. Lo fa ancora oggi a 62 anni a causa del suo rapporto con la chirurgia

Madonna ha dettato per decenni tendenze e sperimentato nuovi stili e look. Osando anche in periodi in cui questo significava fare molto scalpore. Ma la star non si è mai lasciata influenzare e tanto meno fermare dai giudizi altrui e ha sempre continuato per la sua strada. Non a caso è considerata un’icona, musicale e non solo. Questo suo menefreghismo nei confronti delle critiche l’ha portata a continuare a fare scelte che riteneva fossero necessarie per la propria persona. Come quella di ricorrere alla chirurgia estetica.

Madonna: “Con il mio corpo faccio quello che voglio”

La cantante negli ultimi anni è stata al centro di critiche a causa del suo evidente utilizzo della chirurgia. Soprattutto in viso. Sebbene Madonna abbia sempre avuto un fisico atletico e sul palco abbia sempre mostrato una grinta e un’energia che non tutte le sue coetanee possono dire di avere, ha preferito nascondere le tracce della sua effettiva età. Su zigomi, fronte e labbra ha usato del botulino per ritoccare delle imperfezioni, ma non solo. Il suo obbiettivo è stato pienamente raggiunto, poiché non dimostra in alcun modo i suoi 62 anni.

Quando glielo si fece notare la star ebbe la reazione di chi non ha tempo né voglia di lasciare che gli altri dettino regole nella propria vita. “Sono autorizzata a fare quello che voglio con il mio corpo, come chiunque altro“, ha dichiarato fermamente l’icona che continua a mandare un messaggio di libertà nei riguardi delle proprie decisioni.

Recentemente Madonna ha annunciato di essere al lavoro nella scrittura del suo film biografico, di cui sarà anche regista. Nessuno più di lei potrà raccontare la sua carriera e la sua storia personale. L’artista ha tutte le intenzioni di rivelare anche aspetti inediti della propria persona e della sua vita e lo farà nella maniera più schietta possibile. Non che da lei ci si aspetti il contrario.

