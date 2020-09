Can Yaman si spoglia sui social: è bollente, sale la temperatura – FOTO

Can Yaman si spoglia sui social: è bollente, sale la temperatura. L’attore ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha postato sul suo profilo Instagram poche ore fa

Can Yaman è senza dubbio l’attore più amato del 2020. Se facessero un sondaggio, lui vincerebbe a mani basse. In verità Can ha raggiunto il successo qui in Italia, lo scorso anno, quando durante l’estate è stata trasmessa Bitter Sweet. In quella serie Can interpretava il ruolo di Ferit, un uomo d’affari con una casa molto grande e dei gusti molto particolari in fatto di cibo. Infatti, continua a licenziare cuoche tutti i giorni che non riescono a soddisfare i suoi gusti culinari. Fino a che non arriva una donna misteriosa, che cucina così bene da fargli pensare che sia una donna di una certa età, e invece è una adorabile ragazza di cui finisce inevitabilmente per innamorarsi.

Can Yaman e l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram: migliaia di likes, toglie il fiato

Quest’anno, invece, su Canale Cinque è stato trasmesso DayDreamer. Lui è sempre il protagonista. Questa serie qui, però, ha riscosso molto più successo in fatto di ascolti, infatti stanno continuando a mandarla in onda pure se l’estate è finita da un pezzo. Qui lui interpreta Can, il capo di un’azienda con un carattere molto particolare. Non ha voglia di stare chiuso in uno studio, ha bisogno di viaggiare e trovare la sua libertà. Quando incontra Sanem, che lavora per lui, la libertà la trova standole accanto. Da qui comincia una storia d’amore molto romantica e tormentata, che ha inevitabilmente appassionato i telespettatori.

Can su Instagram è molto attivo: ha più di sette milioni di followers che lo seguono ogni giorno e che lo riempiono di likes e soprattutto di complimenti.