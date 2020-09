Chiara Ferragni: “Il momento in cui mi sono innamorata di Fedez”. I due sono una delle coppie più amate d’Italia, ma non è stato affatto facile arrivare a dove sono ora

Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente una delle coppie più amate del mondo dei social. I due stanno insieme da quattro anni, e per loro è stato un tempo breve, forse lungo, ma veramente intenso. Hanno dimostrato che quando incontri l’anima gemella, e lo senti che lo è, non hai motivo di aspettare. Loro, che avevano avuto sempre storie lunghe e importanti, hanno fatto subito grandi progetti per la loro storia. La proposta di matrimonio è arrivata davvero poco dopo, quando il pubblico stava appena cominciando ad abituarsi a questa nuova coppia. E poi la gravidanza, che ha fatto slittare il matrimonio di un anno e mezzo e che ha reso tutto ancora più magico. A Vanity Fair, Chiara si è raccontata e ha rivelato quando ha capito di essersi innamorata di suo marito.

Chiara Ferragni svela il momento in cui si è innamorata di suo marito Fedez

“Quando ho conosciuto Federico, non ho mai pensato a lui come a un compagno, ma come un amico. Però mi piaceva sempre di più” ha raccontato. “Aveva qualcosa di onesto, di autentico, di genuino. Era gentile con tutti, non faceva il personaggio. E mi spiazzava con la sua spontaneità perché non aveva paura a esporsi: diceva che gli piacevo, parlava di come sarebbe stato bello sposarmi, avere figli, con una naturalezza che mi lasciava senza fiato” ha continuato la fashion blogger più famosa di sempre.

“Mi sono davvero innamorata di lui una mattina, mentre eravamo a Los Angeles con le nostre famiglie. Vidi un regalo per mia madre, poi me ne dimentico, lui finge di andare in bagno e quando più tardi siamo in macchina di ritorno verso casa, tira fuori il regalo. Ecco un’altra volta: è la cura, anche in questo piccolo dettaglio, a farmi innamorare”.