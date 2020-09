Melanzane alla sarda, la ricetta gustosa e veloce

Melanzane alla sarda, tutto sulla ricetta. Gli ingredienti e la preparazione per un contorno saporito e veloce da fare in casa

Le melanzane sono uno degli ortaggi di stagione, acclamati e ricercati da molti. Si prestano a tantissime preparazioni, dalla pasta, ai secondi fino a dei contorni facili e squisiti. Dalle più classiche melanzane grigliate a quelle a funghetto, le ricette con le quali sfiziarsi sono tantissime.

Tra queste spiccano le melanzane alla sarda, un contorno facile e velocissimo da preparare che può essere servito anche come antipasto. Si accompagnano bene a diverse preparazioni: dai secondi di carne più diversi, ai formaggi e agli affettati.

Insomma un contorno dal sapore tipicamente mediterraneo che richiede oltre alle melanzane ingredienti anche semplici come i pomodorini, l’aglio, il prezzemolo e l’olio. Vediamo come realizzarle in pochissime mosse.

Melanzane alla sarda, ingredienti e preparazione

Ingredienti per 4 persone

1 kg di melanzane

500 gr di pomodorini

olio extravergine d’oliva q.b.

sale fino q.b.

2 spicchio di aglio

prezzemolo q.b.

Per preparazione le melanzane alla sarda si inizia con il trattare l’ortaggio. Si lavano le melanzane e si fanno a fette. Si dispongono in uno scolapasta, si spolvera con il sale e si copre con un piatto e un peso sopra per eliminare tutta l’acqua.

Si lascia riposare per un’ora circa e poi si procede alla preparazione. Nel mentre si tagliano a dadini i pomodorini, si unisce olio, sale e prezzemolo. Trascorso il tempo necessario, si accendete il forno a 180°, si scolano e si sciugano le melanzane e si dispongono sulla leccarda del forno rivestite con carta forno.

Si distribuisce sul fondo un po’ di olio, poi lo strato di melanzane e poi il condimento di pomodorini al di sopra. Si fa cuocere per circa 20 minuti a 220° per circa. Appena cotte, si sfornano e servono calde.

