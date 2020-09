Elodie bella e selvaggia in copertina, la FOTO incanta i fan. La cantante ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Elodie è una delle cantanti italiane più amate di sempre. Ha esordito ad Amici di Maria De Filippi. Sei anni prima di partecipare al talent show di Canale Cinque, fu scartata ai provini di X Factor. Bisogna dire che la sua carriera è stata molto particolare: non è decollata subito dopo la sua partecipazione al programma. Ci ha messo un po’ per raggiungere la popolarità. Sarà stato un po’ per la sua prima partecipazione a Sanremo o chissà che altro, ma all’improvviso ha cominciato ad essere la cantante famosa che noi tutti conosciamo oggi.

Elodie stupenda nella copertina della rivista L’officiel, lo scatto fa record di likes

Quest’anno la sua popolarità ha raggiunto veramente l’apice: dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Andromeda” che ha conquistato veramente tutti. Da lì ha cominciato ad essere in vetta alle classifiche e questa estate il suo brano si è sentito in tutte le radio, sulle spiaggia, ovunque, e questo è stato sicuramente motivo per lei di grande orgoglio. Ha approfittato anche per un cambio look repentino: basta capelli rosa corti, basta capelli biondi, adesso si è data a capelli lunghissimi e scuri. Un look stravolgente per lei che ha avuto sempre colori chiari, ma molto apprezzato dai suoi fans che si sono abituati a vederla così e hanno capito che sta molto meglio con i colori scuri.

Gli scatti che pubblica sul suo profilo Instagram raggiungono sempre tantissimi likes, tutti la cercano e tutti la vogliono. I commenti sotto le foto che pubblica non si sprecano affatto: “Sei incantevole, ogni volta che posti una foto mi perdo a guardarti ammaliato”.