Renato Zero: si racconta a Verissimo in occasione dei suoi 70 anni

Verissimo: ospite della puntata anche Renato Zero che racconta anche un brutto episodio della sua vita

In occasione dei suoi 70 anni, che compirà il prossimo 30 settembre, Renato Zero si racconta a Verissimo. Tra aneddoti sulla carriera e vita privata, il cantautore si è lasciato andare anche alla confessione di una circostanza drammatica della sua vita.

Il cantante, infatti, rivela di essere nato con una brutta anemia e di essersi salvato grazie alla trasfusione del sangue di un frate. Un momento drammatico che, da adulto, ha continuato a farsi spazio, spingendolo ad apprezzare sempre di più la vita.

L’artista ha anche dichiarato l’importanza della condivisione: sebbene single, si sente in comunione con gli altri, soprattutto con le famiglie italiane che quotidianamente gli manifestano il loro affetto.

Renato Zero a Verissimo: racconta la propria vita, non sempre facile

Ospite a Verissimo, Renato Zero si è lasciato andare a dichiarazioni sulla sua vita, lavorativa e privata. Ha ricordato la malattia che lo ha colpito alla nascita e da cui si è salvato grazie alla trasfusione di sangue donato da un frate e di quanto sia importante la condivisione nella propria esistenza.

A tal proposito, ringrazia gli italiani per il calore dimostratogli al punto da sentirsene talvolta “inadeguato”. Non manca di ricordare le due nipoti, alle quali è legatissimo, di 14 e 15 anni. Un affetto che custodisce anche gelosamente quando, scherzando, afferma di aver messo in guardia chiunque ronzi loro intorno.

In attesa del primo volume dei tre del progetto “Zerosettanta”, che uscirà proprio in occasione del suo compleanno, non resta che augurare al cantautore un buon prosieguo, nella vita lavorativa così come in quella privata.

