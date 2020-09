Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli a letto insieme: il web in tilt

Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci e Pietro Pretelli a letto insieme: il web in tilt. I due si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia e tra loro è partito un flirt

Nella casa del Grande Fratello Vip sta nascendo un nuovo amore, e stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due hanno dimostrato di andare d’accordo fin da subito, si vedeva che c’era un certo interesse nell’aria, e la situazione è sfuggita di mano ad entrambi quando c’è stato un bacio in piscina durante la terza puntata, dove i due dovevano sottoporsi ad una prova di apnea. Da allora, l’attrazione tra di loro è diventata sempre più forte ed intensa. Pierpaolo non ha mai nascosto ai suoi compagni di viaggio di provare un certo interesse per lei, ma lei non si è mai sbottonata a riguardo.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli a letto insieme questa notte nella casa del Grande Fratello, lui rompe il silenzio: “Vorrei baciarti”

Stamattina, intorno alle cinque, Pierpaolo si è infilato nel suo letto e si sono messi uno accanto all’altro. Ha deciso di osare quando ieri, Elisabetta parlando del presunto bacio tra Franceska e Tommaso, ha scherzato su dicendo: “hanno fatto prima di noi”. Allora lui, a quel punto, ha deciso di provarci e di dirglielo. “A cosa stai pensando?” ha chiesto lei. “Vorrei baciarti” ha risposto lui. Lei è rimasta lì, la regia è stata staccata e i telespettatori sono rimasti col fiato sospeso. Pare però che il bacio non ci sia stato, o almeno è quello che traspare dal modo in cui stanno raccontando di questa notte.

Ma sicuramente ci sarà a momenti, perché Elisabetta e Pierpaolo si piacciono in maniera palese e prima o poi questo fatidico bacio scatterà.