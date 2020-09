Serie A, Crotone-Milan: è finita la partita dello Scida!

Serie A, la sfida della 2a giornata di Serie A tra Crotone e Milan è terminata da poco: vediamo com’è finito il secondo impegno di campionato per i rossoneri

Crotone-Milan. Nell’anticipo pomeridiano delle ore 18:00 è andato in scena l’incontro tra calabresi e rossoneri, match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A. La sfida dello Scida è piuttosto vivace con i rossoneri a comandare le operazioni di gioco e arrivare al tiro con estrema facilità.

Le migliori azioni passano dai piedi dell’uomo più rappresentativo del momento, Hakan Calhanoglou ma la prima “gigante” palla gol è di marca danese. Kjaer svetta su azione d’angolo e colpisce la traversa. E’ un Milan davvero in forma smagliante quello a cui stiamo assistendo, ma per ora la difesa di Stroppa chiude bene gli spazi. Sul finire della prima frazione, Rebic, lanciato a rete opera un dribbling in area: steso! Freddissimo e glaciale Frank Kessiè: Milan in vantaggio all’intervallo! Ma vediamo come è finito il secondo impegno in campionato per i rossoneri

