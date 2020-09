Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro lascia? Le indiscrezioni

A Ballando con le Stelle dubbi sulla continuazione di Raimondo Todaro. Il ballerino in ospedale per via di un’appendicite

Non c’è pace per Ballando con le Stelle quest’anno. Il programma di Milly Carlucci sta affrontando una difficoltà dietro l’altra e dopo stop forzati, rimandi di partenza, positivi al coronavirus, arriva anche l’assenza di Raimondo Todaro. Il ballerino professionista si trova, infatti, in ospedale da quasi una settimana a causa di un’appendicite che lo ha costretto ad una operazione d’urgenza.

Lo aveva annunciato Selvaggia Lucarelli dal suo profilo Twitter e poi tutto era stato confermato anche da Elisa Isoardi, la compagna di ballo del maestro. All’inizio si era parlato di qualcosa di passeggero ma così non è stato. La conduttrice, infatti, sabato si è esibita da sola. Il suo maestro non ha potuto ballare con lei ma non l’ha lasciata sola.

Per l’ex di Matteo Salvini, infatti, una bella sorpresa. Poco prima di esibirsi Raimondo Todaro si è collegato in videochiamata con Ballando con le Stelle. Un gesto inaspettato per la Isoardi che è stata felicissima. Il suo maestro le è stato accanto, anche se virtualmente, per tutta l’esibizione e alla fine le ha detto: “Sei stata uno spettacolo, mi sono commosso”.

Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro lascia? Le parole di Mariotto