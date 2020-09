Bresciano, anziana donna muore soffocata tra le braccia della figlia

Anziana donna muore soffocata: si tratta di Angela Roncali che dopo lo scoppio della tv è morta tra le braccia della figlia

Un’altra triste storia di cronaca arriva dal Bresciano e riguarda una famiglia: una mamma anziana e sua figlia che l’ha vista morire tra le sue braccia.

Angela Roncali, una donna di 88 anni è morta soffocata nella sua abitazione a Barbariga, in provincia di Brescia, a causa del fumo provocato dall’esplosione del televisore, forse dovuta ad un cortocircuito. I fatti risalgono a sabato pomeriggio, dopo le 18 e a raccontarli è il Giornale di Brescia.

La donna stava guardando la tv quando improvvisamente è avvenuto lo scoppio. Fiamme e fumo nero hanno invaso la stanza. L’anziana per via delle sue difficoltà motorie non è riuscita a scappare e a sposarsi dalla stanza.

LEGGI ANCHE–> Papà violento picchia la mamma, il figlio di 3 anni lo fa arrestare

Anziana donna muore soffocata, inutile l’arrivo della figlia

All’arrivo della figlia che tutti i giorni si recava a trovare la sua mamma la tragica scoperta. La donna era prima di sensi e riversa a terra. Sua figlia ha subito spostato la madre sul terrazzino per farle prendere aria e cercare di rianimarla. Ha chiamato anche il 118 chiedendo aiuto.

Ha tenuto stretta la sua mamma tra le sue braccia fino all’arrivo dei soccorsi che purtroppo sono arrivati troppo tardi. L’anziana donna è morta tra le braccia della figlia a causa del fumo che l’ha soffocata.

LEGGI ANCHE–> Genova, 45enne muore dopo una settimana dall’omicidio

A spiegare come sono andate le cose i carabinieri della Compagnia di Verolanuova che giunti sul posto con i vigili del fuoco hanno ricostruito la vicenda.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.