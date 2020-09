Papà violento picchia la mamma, il figlio di 3 anni lo fa arrestare

Un bambino coraggioso fa arrestare il suo papà violento che prende a morsi e picchia la mamma. Suona ai vicini e si fa aiutare

Un bambino coraggioso salva la mamma e fa arrestare il papà violento. È la triste storia che arriva da Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, e che racconta di violenze e soprusi familiari ma anche della forza di un bambino piccolissimo che è riuscito a salvare la sua mamma dalle continue aggressioni di un papà violento.

L’uomo di 36 anni tornato a casa ubriaco ha iniziato a insultare la moglie e da qui è passato alle botte colpendo la giovane donna di 33 anni con calci, pugni e morsi. E così nella notte, il piccolo di soli 3 anni, è stato svegliato dalle urla della mamma che veniva aggredita per l’ennesima volta dal marito violento e ubriaco.

Il piccolo non ce l’ha fatta più e ha preso provvedimenti. È uscito sul pianerottolo e nel cuore della notte ha chiesto aiuto ai vicini suonando al loro campanello.

Papà violento in manette, la mamma in ospedale

Con la chiamata di aiuto da parte dei vicini sono intervenuti subito i carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno che hanno fermato, non con poca fatica l’uomo che era in visibile escandescenza e lo hanno arrestato. L’uomo era già conosciuto alle forze dell’ordine per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

La mamma del piccolo è finita, invece, in ospedale, per via delle ferite riportate dalla forte aggressione, con calci, pugni e persino morsi. Portata all’ospedale San Gerardo di Monza è stata medicata e dopo aver raccontato tutto ha deciso anche di denunciare il marito.

Accompagnata in caserma ha raccontato tutto quello che succedeva in casa da tempo, continue vessazioni e violenze.

