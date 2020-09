Diletta Leotta, outfit da infarto prima di entrare in studio da Fazio – FOTO

Diletta Leotta ospite nel salotto di Fabio Fazio ha parlato del suo libro “Scegli di sorridere” e lo fa con una mise provocante e sensuale che colpisce tutti

“Che tempo che fa” è tornato in onda ieri sera alle 20.30 in prima serata su Rai 3, dove Fabio Fazio ha ripreso a pieno regime con lui la sua squadra di affezionati: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz. Accanto a loro due new entry decisamente di peso: Enrico Brignano e Roberto Saviano.

“Che Tempo Che Fa – Il tavolo” invece ha chiude la trasmissione con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz, Diletta Leotta, Fabio Rovazzi e Aldo Baglio.

Inizio con il botto per la nuova edizione del programma che ha ospitato uno dei volti femminili più amati dagli italiani. La bellissima Diletta Leotta, conduttrice di Dazn, che ha parlato del suo libro “Scegli di sorridere” e la cui presentazione della serata su Instagram ha lasciato i fan letteralmente in subbuglio. La Leotta ha annunciato la sua ospitata nella trasmissione di Fabio Fazio attraverso alcune stories su Instagram.

Super sexy come sempre, la siciliana indossava un top fantasia check bianco, rosso e blu davvero scollato che lasciava intravedere il generoso decolleté ed il ventre piatto e tonico. Diletta Leotta, nel video in questione, ha spiegato come uno dei tanti argomenti di discussione sarà “Scegli di sorridere”, il libro scritto ed in tutte le librerie già da qualche settimana.

Leotta: “impari a restare in silenzio e ad aspettare con pazienza che passi”