Emma Marrone, a “Domenica In” la verità sulla malattia

Per Emma Marrone questo è un periodo d’oro da un punto di vista professionale. Il suo ultimo singolo, Latina, è il brano più trasmesso dalle radio e la sua esperienza come giudice di X Factor sta procedendo a gonfie vele. Anche da un punto di vista personale non sembra andare male, anzi. Alcune settimane fa la cantante ha comunicato in un’intervista di aver ricevuto una splendida notizia: essere totalmente guarita e aver chiuso un capitolo infernale che l’ha portata lo scorso anno a subire un delicato intervento. Ospite a Domenica In da Mara Venier, Emma si è raccontata e ha parlato della sua volontà di condividere anche quest’esperienza con il pubblico.

Emma Marrone, a Domenica In svela la verità

Non ha mai voluto nascondersi Emma e anche quando si è trattato di condividere una notizia così privata ha preferito farlo. “Perché nasconderlo? Ho voluto raccontare tutto per non lasciare che strumentalizzassero la mia persona” ha dichiarato. Lo scorso settembre la cantante si trovava nel bel mezzo della promozione del suo ultimo singolo quando ricevette la notizia che la portò a doversi fermare. Sparire dai riflettori avrebbe portato solo maggiori chiacchiere e la gente avrebbe potuto fraintendere o inventarsi false notizie. La cantante ha deciso di prendere così le redini della sua immagine pubblica e di rivelare come stessero davvero le cose.

“Ho detto la verità perché ho rispetto della mia persona ma ho rispetto anche dei miei fan, che magari stavano risparmiando soldi per venire a vedermi” ha detto, raccontando di come abbia dovuto cancellare gli eventi che la vedevano protagonista in quel periodo. Non aveva comunicato esattamente di cosa si trattasse, solo di un problema di salute, ma chi la conosce sa cosa ha dovuto affrontare in passato e le parole utilizzate durante l’annuncio sembravano confermare che si trattasse del ritorno di un tumore. Dopo aver affrontato un delicato intervento alle ovaie si ritirò per alcune settimane, per poi tornare più in forma che mai. Quest’estate, poi, la notizia tanto sperata: il medico le ha comunicato la sua completa guarigione.

Un altro brutto capitolo affrontato da Emma che ha raccontato come tutto questo le abbia permesso di avere una prospettiva diversa su molte cose. Come sugli insulti e le critiche ricevute sui social. “Non me ne frega nulla“, ha dichiarato, “ho 36 anni e di cose serie ne ho vissute nella mia vita. Di queste non mi importa più“.

