Lockdown dall’Avvento, la proposta in Francia che fa discutere

I premi Nobel per l’economia in Francia propongono il lockdown dell’avvento. Una chiusura generale a partire dal 20 dicembre per salvare il Natale

Un lockdown dell’Avvento per preservare le vacanze di Natale e tutelare i cittadini francesi. È questa la proposta che in Francia fa discutere. A farla, su Le Monde, i premi Nobel per l’Economia 2019 Abhijit Banerjee e Esther Duflo.

Secondo i due studiosi un lockdown che partirebbe dal 20 di dicembre, in occasione delle festività natalizie, potrebbe essere utile per dara una frenata alla diffusione del coronavirus consentendo ai francesi di trascorrere delle vacanze serene e senza rischi ritrovandosi come sempre in famiglia.

La Francia attualmente non se la passa bene dal punto di vista dei contagi sempre maggiori e con numeri che fanno paura. Il governo ha stabilito dei dipartimenti che individuano tre zone di allertamento, tra le quali quella scarlatta che è la zona di massimo rischio individuata in Provenza e a Marsiglia. Da oggi qui saranno chiusi bar e ristoranti.

Il fulcro dell’ondata chiama in causa le scuole. È qui che sono stati individuati circa un terzo dei cluster. Non è esclusa l’università, con 285 focolai, il 32% degli 899 registrati.

Lockdown dall’Avvento, ecco perché è importante

Il lockdown dell’Avvento proposto dai due economisti è un’indicazione fatta direttamente al governo. Secondo i due studiosi di qui a poco la Francia si troverà in serie difficoltà. Si potrebbe arrivare ad un nuovo confinamento generale con nuove norme che vietano “viaggi e riunioni familiari per Natale” hanno spiegato i premi Nobel.

E proprio per evitare tutto questo, i due hanno pensato a questo speciale lockdown per evitare che il presidente Emmanuel Macron diventi il “Grinch” che rovina il Natale. Meglio prevenire, duqnue, che curare ricorrendo al lockdown dell’Avvento, una soluzione che provocherebbe anche meno danni all’economia.

Sarà presa in considerazione questa proposta? Per il momento solo polemiche e discussioni perché considerata una mossa molto particolare. Nel mentre i casi di nuovi contagi crescono, soprattutto nelle scuole che nelle aziende.

