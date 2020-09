Grande Fratello, il web furioso si scaglia contro Signorini: “Misura le parole”. Il conduttore è finito nel mirino per aver accusato i concorrenti di bullismo contro Franceska

Il Grande Fratello Vip quest’anno sta riscuotendo un grandissimo successo, un po’ meno i consensi per Alfonso Signorini. Il conduttore ha messo insieme un cast apprezzatissimo, ma ad ogni puntata viene costantemente criticato per qualcosa. Durante la squalifica di Fausto Leali, venne attaccato perché continuava ad usare la N Word nonostante fosse quello il motivo per cui stava squalificando il cantante. A questo giro, invece, è stato criticato per aver accusato gli inquilini di qualcosa di davvero molto grave.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è finito nel mirino per aver accusato gli inquilini di bullismo

Stiamo parlando di Franceska, che continua a far gelare il sangue agli inquilini della casa più spiata d’Italia. Da brava provocatrice, continua a scatenare liti: lei è lì, calma, tranquilla, pacata, che provoca gli inquilini, e loro oramai al limite della sopportazione sbottano e cominciano a litigare furiosamente. Da fuori potrà sembrare che i ragazzi stiano facendo branco contro di lei, ma Denis Dosio è convinto di quello che vede: “Lei lo fa apposta, sa che poi in puntata si parla di lei e cerca di attirare le attenzioni”. In puntata, Alfonso ha accusato i ragazzi di bullismo, e questo ha scatenato l’ira del web.

“Attento, Alfonso, misura le parole” scrivono diversi utenti sul web. “C’è gente che di bullismo c’è morto, il bullismo ha delle conseguenze gravissime su chi lo soffre. Franceska non è una vittima, è una carnefice ed una provocatrice. Il bullismo è tutta un’altra cosa, non usate questa parola con così facilità, non osate, il bullismo è un’altra cosa”.