Jasmine Carrisi incantevole spiazza tutti: mai vista così, stupenda – FOTO

Jasmine Carrisi incantevole spiazza tutti: mai vista così, stupenda. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso continua a far impazzire tutti i numerosi followers

Jasmine Carrisi è la bellissima figlia di Al Bano Carrisi e di Loredana Lecciso. Per un periodo è stata assente dai social, un periodo che ha preoccupato i suoi numerosi followers, ma da qualche giorno è tornata più attiva che mai senza dare spiegazioni sulla sua assenza. Non è molto presente nel mondo dello spettacolo, anche se ha ereditato dal padre la passione per il canto, e ha anche una voce davvero niente male.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Jasmine Carrisi fa impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto su Instagram

Jasmine è stata ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me, lo scorso anno, dove ha avuto modo di raccontarsi e di farsi conoscere per quello che è, indipendentemente dalla sua famiglia famosa. In quella particolare occasione le chiesero cosa si provava ad essere figlia di due personaggi così famosi, e lei disse che sarebbe stato strano se fosse diverso, perché è la sua vita e non la cambierebbe per nessuna ragione al mondo. Era molto legata a sua nonna, la mano di Al Bano, ma lo è anche tanto ai suoi genitori. Ha parlato del suo papà come un papà abbastanza normale, che la accompagnava a scuola e che le dava consigli come ogni genitore qualsiasi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gabriel Garko in diretta nazionale rivela in lacrime: “Sono gay”

I commenti sotto le sue foto non si sprecano, neanche quelli dei più adulti. “Ogni volta che vedo una tua foto, vedo tua mamma quando aveva la tua età. Sei bellissima, togli il fiato e ogni giorno le somigli sempre di più. La tua mamma dovrebbe davvero essere orgogliosa di te”.