Roshelle, quei pantaloni stretch che non lasciano spazio all’immaginazione – FOTO

Roshelle, la cantante dai capelli rosa, indossa dei pantaloni stretch che mettono in risalto le sue forme, nulla è lasciato all’immaginazione.

Camicia bianca oversize, stivali abbinati e pantalone super stretch non accessibile a chiunque, questo è l’outfit proposto da Roshelle, il giovane talento musicale esordito grazie a X Factor. Ormai dagli esordi ad oggi di strada ne ha fatta tanta la cantante 25enne di Lodi e propone sempre dei look fuori dagli schemi che faranno moda per le prossime stagioni. Nulla è lasciato al caso, Roshelle da sempre ha abituato ormai chi la segue a questi outfit alternativi che fanno tendenza. Il look scelto dalla rapper è stato curato in ogni minimo dettaglio, visto che le foto dimostrano il raggiungimento di un traguardo importante per la giovane. Si evince infatti, anche dalla felicità di Roshelle trasmessa dai post condivisi, che la cantante ha stipulato un contratto con la Island Records, l’etichetta discografica fondata nel lontano 1959 in Giamaica e che vanta oggi artisti di fama internazionale.

Roshelle, nuovi progetti in arrivo

La cantante raggiunge un traguardo importante e ama condividerlo con i suoi fans, i messaggi di auguri per questo nuovo successo sono tanti, tutti a sottolineare la bravura della rapper. Sulla pagina Instagram dell’etichetta discografica, che è peraltro una divisione di Universal Music Group, vi sono alcuni degli artisti che fanno parte dell’etichetta, peraltro una delle più affermate a livello mondiale. Justin Bieber, Demi Lovato, Drake, solo per citare alcuni nomi di artisti di fama internazionale. Tra le IG stories la Island Records dà il benvenuto a Roshelle.

I fans che ascoltano i suoi brani sono contenti per questo traguardo e qualcuno si spinge oltre, sempre a sostegno dell’artista e commentando: “Finalmente anche tu nella famiglia Universal, dopo che la Sony non ha saputo apprezzarti come si deve”.

