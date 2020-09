Valentina Vignali “fa canestro” con un Lato B da tre punti. Tutto fuori- FOTO

Valentina Vignali, la nota cestista e modella, mostra un lato B pazzesco. I follower ringraziano per la stupenda visione.

Valentina Vignali è ad oggi una delle donne più seguite e apprezzate. Affermata influencer, il suo profilo Instagram è molto seguito. La bellissima sportiva condivide spesso dei suoi momenti quotidiani. In questo lunedì dove gli umori sono bassi per via della stagione autunnale ormai arrivata e scandita dalle ondate di freddo che ha colpito una buona parte della penisola. E soprattutto perché reduci dal weekend, la Vignali tira su l’umore ai suoi follower e lo fa con uno scatto in cui mostra il suo corpo, ma un dettaglio manda in delirio i suoi follower, di cosa si tratta? del suo lato B tondeggiante e perfetto. La foto mostra una silhouette d’incanto ed un lato B da sogno. Fotografata di spalle, la Vignali indossa un bikini a pois che risalta le sue forme. Altissima e assolutamente in forma, il lato B è davvero invidiabile. I capelli sono adagiati sul lato e sembrano bagnati, sicuramente ne avrà approfittato per fare una bella nuotata. Gambe chilometriche da far invidia a chiunque. Non mancano i complimenti, la foto com’è ormai nello stile Vignali, ha acchiappato tantissimi like – oltre 50 mila in un’ora – e tantissimi commenti di apprezzamento verso il suo lato B evidenziato dal costume brasiliana.

Valentina Vignali, nostalgia d’estate

L’estate è ormai conclusa ma non tutti riescono ad accettare l’avvio verso la stagione autunnale e con sé i primi freddi. La Vignali sembra una di queste: lo scatto condiviso sui social poco fa, in realtà non risale ad oggi ma molto prima, ovvero ad agosto. Il luogo dove è stata scattata la foto – Villa Schindler, al Lago di Garda – è stato frequentato dalla bellissima Valentina i primi di agosto dove si era cimentata in una serie di scatti che esaltavano la sua bellezza, semplice ma sexy.

La Vignali come ha pubblicato nelle sue stories, si trova presso la propria abitazione e si dedica alla lettura, sicuramente nostalgica delle alte temperature a cui non resta che dire arrivederci al prossimo anno.

