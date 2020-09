Sabrina Salerno, via il bikini una volta e per tutte: è bellissima – FOTO

Sabrina Salerno, via il bikini una volta e per tutte: è bellissima. La cantante ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Sabrina Salerno, un nome, una leggenda. La sua fama non conosce limiti geografici. La cantante ligure e dal fisico da pin up ha una carriera pluri trentennali che le ha permesso di farsi conoscere a livello davvero globale. Tutto il mondo ha cantato insieme a lei la sua celebre “Boys, boys, boys”, che è stata una vera e propria hit alla fine degli anni ottanta. Sabrina è stata scoperta da Claudio Cecchetto e da allora la sua carriera è stata tutta in salita: ha venduto ben 20 milioni di dischi, ed è tra gli artisti di maggiore successo all’estero.

Sabrina Salerno bellissima, dal bikini al maglione: sempre bella da togliere il fiato

Che il suo successo non ha avuto limiti, non è una bugia: in Spagna la sua popolarità è così elevata, che nella zona di Siviglia esiste la “Società Sportiva Sabrina Salerno”. La fine dell’estate, però, la nostra Sabrina non riesce proprio ad accettarla. Ha pubblicato una foto di lei in bikini per esprimere il suo stupore sul fatto che, fino a pochi giorni fa, faceva caldissimo ed eravamo in costume al mare. Poi ha pubblicato la foto di oggi, di lei con un maglione pesante addosso, bellissima come sempre ma senza più quel bikini che l’ha accompagnata per tutta l’estate. Il freddo è arrivato, l’estate è ufficialmente finita e dobbiamo farcene una ragione.

Intanto su Instagram la bella Sabrina ha quasi 700mila followers: i likes e i commenti sotto le sue foto non si sprecano affatto. Ci sono tanti che spesso gli raccontano come l’hanno conosciuta tanti anni fa e quanto è stato bello poi ritrovarla.